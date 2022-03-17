大陸商務部今(17日)召開的例行新聞發佈會上，針對外媒提問目前中俄和中烏之間的貿易進行狀態如何？商務部新聞發言人高峰表示，關於中俄、中烏的貿易數據，有關部門已經作了發佈。中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭展開正常的經貿合作。

此外，針對美國聯邦傳播委員會（FCC）撤銷對中國太平洋網路公司及其全資子公司全美通訊網（ComNet）在美214電信運營牌照。高峰表示，中方注意到有關報導，這與美國聯邦傳播委員會此前對其它中國電信企業的做法如出一轍，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

高峰指出，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電信企業，違反最基本的非歧視和公平競爭原則，違反公認的國際經貿規則，擾亂正常的市場秩序，損害中國企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益，中方對此堅決反對。