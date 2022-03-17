俗話說，伸手不打笑臉人，嘴巴甜的人確實比較得人疼，不過並非所有甜言蜜語都能讓人買單，太過甜膩的情話說得再多，另一半也未必會被感動。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座嘴超甜，但卻能做到甜而不膩、不讓人反感。

▍白羊座

儘管白羊座的愛情來得快、去得也快，不過他們的感情經驗確實相當豐富，知道異性喜歡聽什麼話，也特別懂得把握分寸，能將情話說得恰到好處，讓對方聽了如沐春風，不覺得有一絲一毫的虛假。

▍獅子座

有些人不懂得掌握情話的尺度，以至於讓人覺得虛假，但是獅子座就不一樣了，他們在表達情感的當下，懂得觀察對方的表情變化，如果對方聽了心情好，獅子就會再加碼，撩得對方心花朵朵開；如果對方聽了沒什麼反應，獅子就會意識到自己說得有點過頭，懂得適可而止。

▍天秤座

天秤座與人為善，加上懂得換位思考，那些自己聽了都會起雞皮疙瘩的話，他們不會輕易說出口，所以天秤說出口的情話，每次都能掌握好尺度，讓另一半聽了恰到好處，甚至逗得對方心花怒放。

▍摩羯座

有些人說情話之所以讓人討厭，是因為察覺不到他們的真心，但是摩羯座就不一樣了，他們很有學問，每次說出口的情話都會讓人有種心曠神怡的感覺，不自覺感慨原來情話可以說得如此動聽，難怪如此受到另一半寵愛。