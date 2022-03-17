夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星蘿莉塔，這兩天衰事連連，相當受到觀眾喜愛的她，私下吸引到危險的不肖歹徒，前天晚上才在東區一間文具店被變態洋男盯上，昨天竟又po文表示出門正面遭遇「遛鳥俠」，連續兩天遇上變態，讓蘿莉塔不禁崩潰哀號。

蘿莉塔昨天才在臉書po長文，吐露前一天在東區逛文具店，直到一個女孩將她拉到一旁，告知她旁邊有個洋男躲在柱子後面，盯著她打手槍，事發時蘿莉塔因為戴著耳機聽音樂又專注在找東西，完全沒注意到，被善良的女孩提醒後，嚇得趕緊逃跑，完全沒辦法繼續待在現場蒐證報警。

被變態洋男盯上這件事，讓蘿莉塔感到非常衝擊，因為她當天穿了包緊緊的冬裝，完全想不透有任何引人遐想的點，公開此事是希望女生們多注意自身周遭的狀況，保持安全，沒想到她隔天竟然又遇上色狼。

蘿莉塔隔天竟又在臉書發文，完全沒料到會連兩天遇上變態，她透露剛在路上等車，「又有一個男的直接正面露鳥給我看，傻眼貓咪，大白天捏～可以來些正桃花不要都是變態嗎？」，語氣盡是無奈，網友也覺得驚訝並深表同情，紛紛留言安慰「怎麼都遇到那些心裡有病的可憐」、「要不要去走大廟多拜拜」，甚至建議她遇上變態先鎮靜，假裝對對方有興趣，問他可否拍照？「拍完再去檢舉他」。