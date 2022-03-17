中嘉寬頻致力打造最優質的居家寬頻體驗，貼心服務再升級，為既有用戶推出家用網路品質健檢，由專業工程到府實地訪查，了解用戶家中使用情境與需求，透過現場測試與評估，提出包含網速、路由器擺設、配置等全方位診斷與解決方案，協助用戶打造零死角、更穩定的居家上網環境，推出後大獲好評。

今大眾居家生活與網路密不可分，連網已是最基本的民生需求，根據線上平台調查統計，不論是居家辦公或在家裡打發時間的休閒娛樂，網路不穩都是最讓網友抓狂的原因之一。

中嘉寬頻洞察民眾居家上網的困擾，了解多數人因不熟悉上網設備，亦不具有技術能力，當面臨網路訊號不穩或卡頓問題時，常求助無門，無法自行找出原因、排除障礙；為此，中嘉寬頻特別推出免費家戶網路健檢與網路優化服務，針對既有用戶打造最體貼的服務。

中嘉寬頻用戶若有網路優化需求，皆可透過客服或實體門市預約，將由專業工程人員與用戶連繫、到府服務現場諮詢、提供建議。工程人員將依據用戶家中網路需求與室內空間狀況，以專業設備安排檢查家中訊號與可能死角並提出訊號改善方案，包括路由器是否需增加、適合加裝的類型(Wi-Fi AP或Mesh機種)等，讓用戶進一步了解家中狀況、選擇最適合的方案優化自家網路。

中嘉寬頻表示，檢測後若需加裝設備，中嘉寬頻將協助安裝、設定，不論一般Wi-Fi AP或Mesh每月最低0元起，租用期間內再享終身保固，設備若有非人為損害將由中嘉寬頻協助維修或更換，銅板價格即可享有安心又放心的服務。