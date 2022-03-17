新竹市陳姓員警3年內在網路經營拍賣銷售模型及相關配件，交易紀錄逾8000筆，總交易金額逾800萬元，內政部將陳男移送後，懲戒法院第一審認定陳的行為足以讓人民有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散之不良觀感，判決降級改敘。可上訴。

內政部移送指出，陳姓員警從2018年1月間任公職起，經常性且持續性於網路臉書社團及蝦皮購物賣場，進行網路拍賣銷售模型及相關配件，陳辯稱 「係同好交流，不具營利意圖，僅利用休假時間處理貨物寄送事宜」。

不過，內政部認為，陳姓員警在蝦皮購物賣場，從2018年1月至2021年8月間交易紀錄逾8000筆，總交易金額達800餘萬元，交易次數及規模甚鉅，其行為顯具規度謀作之性質，違反公務員服務法「公務員不得經營商業」之行為，移送懲戒。

懲戒法院認為陳將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要，判決降級改敘。