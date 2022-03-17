一名準新娘表示，去年10月就和餐廳敲定婚宴要用的宴會廳，沒想到近日卻接到餐廳來電告知，她和另一對新人撞期，要求改期或延後，她氣炸當場飆罵，「5月7日就要宴客了，怎麼說改就改？」網友也提出建議，「這是違約吧！建議仔細看一下之前的合約，才能捍衛自己的權益」。

原PO近日於論壇《Dcard》抱怨，去年10月就將婚宴訂在5月7日中午，也付了2萬元訂金，13日下午卻接到餐廳電話告知，他們和另一對新人撞期，在同一天預訂了相同的宴會廳，餐廳人員支支吾吾地要求她把午宴變成晚宴或延後一天舉行，讓她當場爆氣，痛罵喜帖、禮服、新秘、婚攝等都已安排好，怎麼可能說改就改。

女網友說，餐廳聲稱另一對新人婚宴因疫情被延後，所以不願再改期，再加上對方較早預訂，是因為餐廳人員疏失才沒有登記到，若她願意改期，將會提供優惠做為補償，但女網友說，「我去年就和餐廳簽約，竟然到現在才發現？我真的很想在這邊宴客，怎麼辦？」

遭遇曝光後，網友一面倒力挺，「這是違約吧！債務不履行，有損害賠償的問題，店家沒有將另一對新人宴客時間輸入系統，是他們自己內部行政疏失的問題」、「建議仔細看一下之前的合約，看自己能主張什麼權益」、「這涉嫌違約，可以提告」、「太誇張了，這是很嚴重的問題」、「那就婚禮延期的所有損失由餐廳賠償」、「這超嚴重的耶！這是他們違約在先耶」。