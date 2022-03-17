混血男演員立威廉演出《天國的嫁衣》一炮而紅，帥氣外貌被譽為偶像劇男神，與圈外女友Joyce結婚後生下女兒Harper，也常在社群網站分享萌照，不過近來女兒卻被批評「醜得慘絕人寰」，讓他難過到寫下百字長文，更宣布要暫停發布微博。

立威廉透露有記者以「有種『遺憾』叫立威廉女兒，醜得『慘絕人寰』，公主裙都救不了」為標題發文，讓他不捨年僅7歲的女兒，竟被人用可怕文字攻擊外表，接著強調演藝生涯從沒有負面新聞，平時也都在社交媒體分享快樂，未料卻有如此可怕的轉變，平時都試著忽略過去文章，因為知道身為公眾人物必須面對批評，但這次竟是來自專業網站的媒體記者，專門寫一整篇文章來攻擊小孩，這就真的太過分，坦言已經踩到底線。

立威廉不捨女兒遭批「醜得慘絕人寰」，發百字文反擊。（立威廉微博）

立威廉表示身為專業媒體記者，應該要發揮專業，而不是把文字浪費在個人觀點上，尤其是傷害和誹謗他人的話語，想想當孩子讀懂這些話時，會造成多難以抹滅的傷害，甚至影響一個人精神的傷痕和傷害，若得讓這些殘忍的記者去傷害無辜的小孩，便不值得在社交網站上分享自己的生活。

立威廉強調從小被教育最基本的做人道理，就是必須相互尊重，雖然同時身為演員及父親，但當要面對選擇時，絕對會毫不猶豫選擇當爸爸，畢竟保護孩子是身為人父最基本的職責，最後沉痛宣布近期內不會再發布微博，也感謝所有人多年來的支持，看得出來不願再讓女兒深受一絲傷害。