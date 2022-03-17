韓國大咖男主持人鄭亨敦是搞笑藝人出身，幽默風趣的談吐風格讓他獲得許多觀眾喜愛，成為國民主持之一，近期也積極經營YouTube個人頻道，日前卻上傳一段開車使用手機的影片，違法行徑引起熱議；但鄭亨敦並未刪影片避責，反而在影片最後認錯且承諾會去警局自首，此舉意外讓網友一面倒讚爆。最終他被開罰6萬韓圓（約台幣1375元）。

鄭亨敦在韓國有多年的主持經驗，主持過《無限挑戰》、《我們結婚了》、《Weekly Idol》等大熱綜藝而被人熟識，2015年宣告健康狀態亮紅燈，患有嚴重的焦慮症，因此暫停一切工作，安心休養身體，直到去年初才回歸主持工作；近期則將重心放在自己的YouTube頻道，分享自己生活點滴，在其中一隻影片中，鄭亨敦自行駕車載著友人，過程中卻一手拿著手機，一手操控方向盤，該行為在韓國已經觸法，是不良示範。

沒想到鄭亨敦並未把自己違法影片下架，反而在後期影片時，特地上字幕標明「開車手持講電話明確觸法」，事後也親自在影片底下留言，「影片裡手持手機開擴音訪問的畫面，被判定是違法，我會直接去警察局自首」，更向大眾道歉，承諾將來會更謹慎。

鄭亨敦的影片很快引起韓國網友熱烈討論，雖然他做出違法行徑，但他不僅沒有把影片刪除還勇於認錯，眾人態度一面倒大讚。有人向韓國警方求證，鄭亨敦16日現身江南警局自首違反交通法一事，最終被罰6萬韓圓（約台幣1375元），警方也證實確有此事。