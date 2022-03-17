兵役是否延長 吳怡農：重點在訓練方式。本報資料照

烏克蘭戰爭爆發，台灣4個月兵役是否延長，引發熱議；民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農認為，「延長役期」跟「提升訓練」不能被劃上等號。重點在於改革軍事訓練的方式；訓練內容精進後，役期的長短根本不會是問題。

他強調，在台灣，無論是軍事訓練役或教召，訓練目標需要明確、方式需要更新，讓內容更實用、更貼近戰場的需求。不需要模仿美軍，但需要學習與進步。

吳怡農指出，因為烏俄戰爭爆發，台灣的兵役問題受到更多討論，最近更著重在是否應該延長現在4個月的義務（軍事訓練）役期。當台灣人親眼看見烏克蘭軍民一心地抵抗俄羅斯的入侵，許多人急迫地想要知道：「我們要如何為台灣做好準備？」

他說，台灣人其實早已了解到自我防衛的重要性。去年8月針對台北市民的電話民調中就看到，如果改善訓練內容，有7成的台北市民支持半年到1年的義務役、6成支持男女共同參與。民眾對於保家衛國早就產生堅定的共識：跨越黨派、年齡，與性別。

他認為，「延長役期」跟「提升訓練」不能被劃上等號。重點在於改革軍事訓練的方式，讓所有接受過訓練的人，無論被國防部教召、動員、或在自己的社區，都有能力自助助人、抵抗入侵。

他說，短短的幾個月能學到什麼？參考一下美國海軍陸戰隊。他們在去年開始嘗試新的訓練內容，在13週的新兵訓後，規劃了14週的實驗性步兵訓練課程 (Infantry Marine Course)，有非常具體的科目與目標。

他說，第一個階段是基本技能的學習，戰場上的外傷處置、通訊裝置的使用、槍械與反裝甲武器的大量操作、移動與射擊的技巧、野外生存、追蹤 (tracking) 與反追蹤、日間與夜間監視等。

他說，第二和第三個階段，則是綜合基本訓練的單兵技能、進行小組演習。在沒有腳本的情形下，讓各組根據戰場情況擬定策略、對戰，把學習到的原理應用到實際對戰中。每次對戰過後，教官會為小隊檢討行動哪些有效、哪些失敗。完成訓練以後，士兵才具備在戰場上應對不同情形的能力。

他指出，陸戰隊教官 A.J. Pasciuti 説：「海軍陸戰隊要求士兵學會問『為什麼？』，不是為了挑戰權威，而是為了獲得足夠的背景資訊，讓他們能夠在多變的戰場情形中思考、判斷，並且完成任務。」他認為，讓士兵掌握原理以後，就要讓他們自由地在戰場上運用這些工具，給士兵「思想上的自由」，行動才能去中心化 (decentralize)，這是年輕陸戰隊員在未來戰場上存活的關鍵。

他表示，即使是美國精銳的部隊，都不斷在思考未來將會遭遇怎樣的戰場、士兵們應該具備什麼樣的能力，並且隨之調整相應的訓練科目。

他強調，人民有保衛家園的決心、也花費時間參與國防，國家應該給予精實的訓練，讓服完兵役的人清楚知道自己如何為台灣的安全做出貢獻。相信訓練內容精進之後，役期的長短根本不會是問題。