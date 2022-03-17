「國民ETF」0050、0056受益人數再衝106萬人新高，其中不少人買0050、0056，不只為了配息，更追求配息再投資的長期複利效果，對此投資人除了從股市中買賣ETF，也能留意銀行通路與元大投信上架的「0050 ETF連結基金」與「0056 ETF連結基金」，連結基金設有不配息的級別，會自動將股息再投資，可幫助省下交易成本；現有近5,000投資人使用連結基金掌握0050及0056的報酬表現。

理財專家指出，現在有愈來愈多投資人了解到0050、0056的投資優勢，用來追求台股資本利得與股息收益，採取的方式就是「慢慢存、一直存」，用小錢累積未來的財富。但是0050、0056分別為半年配及年配，當股息配出後想再投資，就必須要手動買進，進而產生交易費用，這時如果透過同樣由0050、0056發行商元大投信所發行的「0050 ETF連結基金」、「0056 ETF連結基金」，就可以省下相關費用。

理財專家說明，大家可能都聽過「複利的威力遠勝原子彈」這句話，而要有複利效果，就是要把配息再投資，讓錢再去賺錢。對此「0050 ETF連結基金」與「0056 ETF連結基金」的不配息級別，提供0050、0056股息自動再投資的管道，只要配息一發放就會自動再投入，節省自行交易的成本，也不會被重複收取經理費。

法人表示，ETF連結基金主要投資連結的ETF，例如「0050 ETF連結基金」就是主要投資0050，且投資0050的資金部分不會重複收管理費，兩者長期走勢呈現高度相關，因此投資「0050 ETF連結基金」，就相當於投資0050。

據投信投顧公會統計，0050 ETF連結基金不配息級別的受益人數連三個月成長，達到3,150人新高；0056 ETF連結基金不配息級別的受益人數，也從2019年成立時的數百人成長到1,593人，合計目前共有近5,000人運用連結基金的不配息級別，來參與0050及0056的投資。

隨著0050 ETF連結基金及0056 ETF連結基金的能見度提高，基金規模成長逐步帶動基金費用率下滑，2021年兩檔連結基金的管理費率下滑到0.14%、0.13%，更有利投資人降低投資成本。

同時，投資人如果再善用投信業者的手續費優惠活動，還能再省下一筆。即日起至12/31，到iOS Store或 Google Play下載「元大基金先生」APP，透過APP定期定額申購元大投信台股系列基金，享終身0手續費優惠，其中包含「0050 ETF連結基金」與「0056 ETF連結基金」，以及今年元月月配息與年終配息一舉配出亮麗配息率的元大台灣高股息優質龍頭基金，以及元大2001基金、元大高科技基金等多檔台股主動基金。

表一、0050、0056 ETF連結基金淨值走勢與0050、0056 高度連動