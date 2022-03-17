全球疫情逐漸趨緩，新北市坪林區公所獲得十三家企業贊助，原訂去年年底要辦理的年度大戲「鼓動坪林」，延到今年四月十五日至十七日。（坪林區公所提供）

全球疫情逐漸趨緩，新北市坪林區公所獲得十三家企業贊助，原訂去年年底要辦理的年度大戲「鼓動坪林」，延到今年四月十五日至十七日。（坪林區公所提供）

全球疫情逐漸趨緩，新北市坪林區公所獲得十三家企業贊助，原訂去年年底要辦理的年度大戲「鼓動坪林」，延到今年四月十五日至十七日。（坪林區公所提供）

全球疫情逐漸趨緩，新北市坪林區公所獲得十三家企業贊助，原訂去年年底要辦理的年度大戲「鼓動坪林」，延到今年四月十五日至十七日，邀請國際級的演出團體優人神鼓結合坪林天然水岸地景，在北勢溪畔重現經典劇碼《聽海之心》的演出。

坪林位於水源特定保護區，土地開發受到嚴格限制，因此保留了原始美麗的山水，是大家公認鄰近雙北都會區最美麗的後花園，這場別開生面的記者會選在坪林茶鄉廣場舉辦，主辦單位坪林區公所邀請十三家贊助企業及在地里長士紳，約六十多人與會為活動做暖場。記者會一開始由優人神鼓八名鼓者聯手合擊《奔騰》曲目，震撼開場，展現年度大戲磅礡氣勢。

坪林區長周慶珍在記者會上表示，國五通車後，遊客都導向了宜蘭，對坪林的產業發展影響很大，這幾年幸賴市府各局處的協助及歷任鄉長、區長的努力下，才慢慢的讓這個好山好水的小城鎮又動了起來，她109年6月接任坪林區長，花了很多時間盤點在地資源，帶著公所團隊尋找坪林的亮點，積極行銷坪林，在走訪轄區的過程中，發現位於市區中心的北勢溪水岸層巒疊嶂、景緻優美，極具發展潛力，於是著手進行長度約四百公尺的水岸長廊進行漏水修繕及周邊環境的整理，整修後的場域在去年坪林藝術燈節的活動中讓許多人驚艷，今年公所再接再勵要在北勢溪的水上搭設16＊12米的大型舞台，邀請國際級的演出團體優人神鼓，在水上舞台重現經典劇目聽海之心的演出。周慶珍說聽海之心不僅是優人神鼓的代表之作，也是台灣文化與國際藝壇的經典，為了呈現完美的演出，公所從水上舞台的搭設、觀眾席的規劃都煞費苦心，花了很多時間和經費，肯定要帶給觀眾一場震撼靈魂的感官體驗，值得大家期待。

優人神鼓藝術總監黃誌群也表示團隊成立以來，演出遍及全球各地，走遍大江南北很少看到這麼美麗、充滿靈性的自然水岸，他真心感恩緣分聚合每一位支持者及期待這場演出的好朋友們。這次優人神鼓將以經典劇碼《聽海之心》搭配得天獨厚的水岸地景，以水為主軸貫穿整體創作，將大神鼓、大銅鑼、大抄鑼架於北勢溪上的水上舞台，透過「崩」「流水」「聽海之心」「沖岩」「海潮音」五個段落，運用節奏與力道變化的鼓聲鑼音展現清明而深入人心之音，呈現給每一位入場欣賞的觀眾，也希望大家踴躍購票入場感受這場結合藝術與自然山水的表演。

頒發感謝狀時，周慶珍感性提到，這場年度大戲能夠呈現，要感謝的人很多，她要謝謝市長對區政業務的看重，充分授權區長就各區的特色找尋亮點盡情發揮，也謝謝市長帶領堅強的市府團隊，上下一心、不畏艱難、穩穩守住新北市的疫情，才得以讓這場活動如期舉辦，她更感謝成就這場活動的幕後推手，十三名企業界的好朋友們熱情贊助、全力相挺，她希望這份由眾人發心凝聚的力量從坪林出發、在新北綻放、越擴越大，讓更多人看見美麗的茶鄉。

主辦單位坪林區公所表示，此次活動將視疫情做最適當的彈性調整，入場人數和防疫做法完全遵照中央與市府最新的防疫規定，也請民眾務必全力配合。活動分三個場次辦理，4／15邀請坪林鄉親免費觀賞、4／16企業贊助專場、4／17公開售票場（600個座位），3月18日起民眾可透過年代售票系統購票，想要欣賞這場優人神鼓在坪林美麗水岸演出的朋友也請同步關注主辦單位坪林區公所臉書粉絲專頁了解最新活動公告。