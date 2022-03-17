16日深夜，日本福島外海發生規模高達7.3大地震，很多日本民眾應該都還驚魂未定，並回想起11年前的東日本大震災事件。另外，日本政府為對抗大漲的進口能源價格所想出的重啟核電廠運作，現在基於安全考量，強硬推出的話恐怕也將引起不少民怨。

2011年在日本發生311大地震後，所引發的海嘯進而造成福島核事故。當時，有近1.6萬人不幸喪生在這場大災難中。

316福島強震發生後，為安撫人心日本政府出面說明，曾被311大地震以及大海嘯破壞過的福島第一核電站內的渦輪機房，在事發當時火災警報有響，沒有任何核電廠傳出異常。

受到自己黨內議員的催促，希望日相岸田文雄能加快腳步，重啟一些因安全問題而一直在停機的核電廠。主要也是希望，利用核電取代進口能源燃料來發電。

不過，日本民眾並不認為這些核電廠該重新運作，因為朝日新聞2月曾做過一份民調，高達近半約47%受訪者反對重新啟動核電廠，至於支持者占38%。日本官員也坦言，與美國以及法國相比，日本政府與民眾溝通不良是主因。

2011年311東日本大震災之後，日本政府對核電廠安全標準更加嚴格，例如，強制裝置能抵禦海嘯以及浪擊的防護大門，以及強化緊急用發電機防護裝備。

日本311大地震後3年，當地核電廠供電量幾乎是零，但現在已占總發電量3%。現在日本只有6座核電廠在運作，311大地震前曾高達54座。日本政府日前也希望到2030年時，能將核電供電比擴大到至少兩成以上。