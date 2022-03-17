大陸紅星新聞17日報導，大陸最高檢16日晚間在官方微博發布《案「鑒」：這起「反腐」大案，我們做到了「極致」》視訊，首次揭祕了貴州茅臺酒前董事長「袁仁國案」辦案細節。經查，袁仁國受賄財物換算金額高達1.1億元（人民幣，下同，約合新台幣4.785億）。40多名辦案人員清點出黃金製品、手錶、珠寶、字畫、象牙等1588件，人民幣、美元、英鎊等現金，辦案人員用了一天一夜才清點完。

紅星新聞報導，根據公開資料顯示，袁仁國出生於1956年10月，貴州仁懷人，曾任中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司黨委副書記、董事長。

早在2018年10月，貴州省監察委員會對茅臺集團前黨委副書記、董事長袁仁國涉嫌職務違法問題立案調查。

視訊顯示，在辦案過程中，40多名辦案人員從袁仁國家中清點出黃金製品、手錶、珠寶、字畫等1588件，其中不乏象牙等稀有物品，包括最知名的一個5公斤金鼎，以及人民幣、美元、英鎊現金等若干，辦案人員用了一天一夜才清點完。

據瞭解，該案件具體由貴陽市人民檢察院承擔審查起訴工作。「這是一個非常複雜的案件。其時間跨度特別長，案件筆數特別多。」辦案人員稱，「雖然他（袁仁國）只是一個受賄罪，但是他的受賄手段是比較複雜的。整個案件卷宗大概100多本。」

經審查發現，整個案卷凸顯出來的都是袁仁國利用特殊資源的審批權，大肆為不法經銷商違規從事茅臺酒經營提供幫助的行為事實。

袁仁國從1994年到他案發為止，受賄金額高達1.1億元。2021年9月，袁仁國因犯受賄罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其受賄所得財物及其孳息被依法予以追繳，上繳國庫。

袁仁國已成大陸反腐樣板，2020年1月12日晚央視綜合頻道播出電視專題片《國家監察》第一集《擘畫藍圖》中，袁仁國現身說法，從一名釀酒廠工人一步步成為一把手，隨著職務提升，他開始利用手中權力違規批專賣店、批「後門酒」搞政治攀附，通過利益輸送找後台、尋靠山。同時，靠批酒謀取巨額私利，自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億餘元。

一大批經銷商、供應商也千方百計和袁仁國拉關係、搭人脈，大搞利益輸送，曾經就有經銷商為了討好袁仁國，送給袁仁國一個訂製的5公斤的金鼎。袁仁國辦公室外走廊，曾每天門庭若市。

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