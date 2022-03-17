4年前新北市長侯友宜參選時，自稱「東廠」時任促轉會副主委的張天欽計畫抹黑，張天欽被判撤職並停止任用2年後，聲請再審遭駁回後，又提上訴或抗告，陸續被駁回6次。張又以監院院長換成陳菊及法官分案問題提再審，又被駁回。

這場「東廠事件」是因促轉會前副研究員吳佩蓉爆料，指張天欽在會議中點名侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語，張會中還自嘲「我們本來是南廠」，又引用他人謔稱「變成西廠，後來升格變東廠」。

東廠事件爆發後，張天欽辭職但仍遭監院彈劾，2020年3月公懲會審理後認為，張未以身作則，超出黨派以外，做出悖離正義的違失行為，重創促轉會的聲譽，判決將他撤職。

2020年7月公務員懲戒新制度上路，改採「懲戒法院二級二審」，張因此獲得再審機會，他向第一審抗辯吳佩蓉將非正式會議錄音內容洩出，不能做為證據，請求撤銷懲戒，但遭駁回，上訴後又被駁回。

日前張天欽又以再審程序中，監察院院長原為張博雅，2020年8月1日變更為陳菊，應準用行政訴訟法再準用民事訴訟法相關規定，其訴訟程序當然停止，需有承受訴訟之聲明後，法院始得裁判等理由聲請再審，懲戒法院認為他以同一事由提起再審之訴，非合法，判決駁回。