據外電報導，日內瓦藥品專利池（Medicines PatentPool MPP）已與35家藥企簽署協定，允許其生產輝瑞新冠口服藥Paxlovid成分之一奈瑪特韋（nirmatrelvir）原料藥或製劑。其中，包括5家中國企業，分別是上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業、復星醫藥與九洲藥業。

其中，上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業與復星醫藥可同時仿製原料藥和製劑，九洲藥業僅仿製原料藥。

不過，據界面新聞報導，目前MPP官網尚未發佈上述資訊，但有相關公司確認上述資訊屬實，並預計MPP將於今日晚間正式公佈這一消息。受此消息激勵，華海藥業、普洛藥業、複星醫藥、九洲藥業盤中紛紛漲停。

2021年11月，輝瑞與MPP達成協議，允許其他仿製藥企生產新冠口服藥Paxlovid。

據協定條款，全球獲得授權許可的合格仿製藥企業將能夠向95個國家／地區提供Paxlovid，覆蓋全球約53％的人口，包括撒哈拉以南非洲的所有低收入、中低收入國家和一些中高收入國家，以及過去五年中從中低收入狀態轉變為中高收入狀態的國家。值得注意的是，中國並不在可銷售的範圍中。