台中榮總結合皮膚科與免疫風濕科專科醫師與技術人員，執行跨科整合服務，幫助病人早期診斷乾癬與乾癬性關節炎，以調整治療方向。（馮惠宜攝）

21歲張姓女大生兩年前皮膚開始出現乾癬狀況，不到一年的時間，全身脫皮、多處關節腫脹疼痛，不但面容不佳，還稍稍一動就會痛，經看過10多位皮膚科醫師，狀況仍無法改善，最後她甚至想放棄生命，後來媽媽帶他到台中榮總確診為乾癬性關節炎，透過醫護團隊共同照護，皮膚和關節症狀明顯改善，她17日也現身鼓勵病友，不要放棄，找到正確的治療方式就不會那麼辛苦了。

張姓女大生說，她兩年前開始出現皮膚症狀，全身脫皮，幾乎體無完膚，跑遍各醫院皮膚科都說是乾癬，服用類固醇藥物病情仍反覆，一年前開始出現關節疼痛，手指和膝蓋關節變得腫脹疼痛，腳跟和下背也會疼痛，連扣內衣都有困難，甚至走路都需人扶，最嚴重時幾乎癱在家中，最後是媽媽不放棄，跟她提起「中榮還沒去看過」，才到台中榮總就醫。

台中榮總皮膚科醫師閻忠揚指出，張姓女大生透過台中榮總乾癬及乾癬性關節炎共同照護團隊照護，接受關節超音波檢查和完整的身體評估後，使用健保給付的生物製劑。經過生物製劑治療一個月後，皮膚和關節症狀即改善一半以上；治療三個月後，症狀已全部消失，不需再吃口服藥物，只需每月返診注射一針生物製劑即可穩定控制疾病狀況。如今的她可以正常的生活與工作，不再受病痛的折磨。

台中榮總過敏免疫風濕科醫師賴國隆指出，乾癬性關節炎早期診斷不易，有些乾癬性關節炎患者診斷時已經關節變形或腫脹疼痛不堪，台中榮總自2016年起開始推動乾癬跨專科照護團隊，結合皮膚科與免疫風濕科專科醫師與技術人員，執行跨科整合服務，幫助病人早期診斷乾癬與乾癬性關節炎。

台中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男指出，中榮研創52個關節超音波診斷技術，可以在疾病的臨床前期階段，也就是病人還沒自覺關節腫痛之前，就能發現關節炎的存在，進而提早調整治療策略。他也強調，在早期診斷與積極治療下，絕大多數病人的病情都能得到改善，六成的病人可達到「最小疾病活動度」之治療目標。

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