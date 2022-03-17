謝忻今以一襲黑色運動風出席環保活動。（鄭宜熏攝）

謝忻性感照外流後首現身 哽咽吐心聲：真的回不來了

女星謝忻上空性感照外流後，今（17日）首度公開現身。她表情凝重，看起來瘦了一些，透露現在的心情狀態，「慢慢變好中，因為時間也蠻久了。」表示還在接受照片外流的事實。男友會生氣嗎？「他生氣的是被流出來，不是生氣我穿這樣流出來。」表示男友一直在背後挺她，替她感到難過。

謝忻月初爆出上空性感照在網路瘋傳，其中身穿透膚上衣，胸前兩點疑似全被看光，甚至還有裸上身，僅穿件白色襯衫就入鏡，畫面尺度極大。她事後在臉書崩潰認了此事，並完成報案。她今以一襲黑色運動風出席環保活動，對於性感照遭瘋傳，哽咽說：「其實我自己心裡也知道，流出去的這些照片，真的就是回不來，也不可能阻止大家不要看。」

謝忻當時其實是進棚拍圖文集，想順便拍一些不同風格的東西，沒打算拍寫真書，她今還原當天拍攝經過，透露工作人員有男有女，她沒有要求清場，強調有做好安全措施，確實有貼胸貼，「我基於一個信任，因為大家都是很專業的團隊」，坦言現在變得害怕拍照。

至於案子偵辦進度，謝忻說：「還在偵辦中，不排除任何可能，可能是（內鬼），也可能是雲端。」不過，她仍希望圖文集能照計劃進行，「我一直希望有新的作品呈現給大家，我當然希望計畫可以照樣進行，但礙於現在偵辦中，所以有延遲一點，大概暑假推出。」不排除將這次事件的心情寫入書中，但不會提到之前跟阿翔的不倫事件。

至於網路上酸民的酸言酸語，出道16年的她似乎早已看淡，「其實對我來講，出道那麼多年，當然這種事情避免不了，你無法控制別人在鍵盤中敲敲打打，可以不要活在別人的敲敲打打裡面，盡量讓自己life goes on往前走。」