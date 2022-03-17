外資今大舉回補448.2億元，三大法人同步加碼買超台股500.11億元，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，聯準會如市場預期的升息動作，讓升息這項不確定因素解除，同時反映美國景氣成長趨勢確立，美國2月份失業率再創疫情以來新低至3.8%，加速回溫的就業市場再次印證美國調整貨幣政策方向的合理性，台股也跟進美股大漲的步伐正面回應，參考過去台股走勢在美國升息初期表現，短期所產生的股價震盪不僅將提升個股評價面，亦為長期股價揚升趨勢創造最佳進場時機。

美國聯準會如市場預期升息25個基點至0.25%-0.50%，點陣圖顯示今年還會升息6次，主席鮑爾強調美國經濟強勁，確立聯準會全力抗通膨的鷹派路線，消息底定後投資人如釋重負，盤中震盪後美股指數全面上攻，台股今(17)日也出現報復性反彈，大漲507.39點，漲幅達3%，加權指數終場收在17448.22點，成交量4008.74億元，順利重返年線之上。

葉獻文表示，雖然近期台股受到俄烏戰爭干擾，且目前市場預期，即使戰爭結束，全球對於俄羅斯的金融制裁並不會立即消除，指數的整理期間可能拉長，不過從歷史角度來看，台股在美國進入升息循環後，往往能展開長線多頭走勢，且在升息間指數位置都能突破升息前的高點，台股的拉回反而是進場撿便宜的好時機。

葉獻文分析，從全球主要股市來看，台股今年走勢仍相對抗跌，且今日已順利重返年線之上，相較之下，美股仍未回升至年線之上，而台股近日因為戰爭而拉回的低點，反而是這波利空的測試點位，投資人宜觀察未來台股指數是否能維持不跌破近期低點，且站穩年線以上位置。

在FOMC會議聲明變動部分，葉家榮進一步分析，會後聲明已刪除一月時強調經濟走向將視疫情發展而定，新增俄烏戰爭所導致的人道和經濟艱困將對美國經濟增添高度不確定性，而短期內可能對通膨帶來額外上漲壓力、並壓抑經濟活動。不過，戰爭影響仍屬觀察變數，目前聯準會的展望預測及政策作法，仍以美國經濟為主，以昨日公布的2月零售銷售月增0.3%，較1月動能明顯放緩，仍須留意收緊貨幣政策對後續經濟動能的打壓效果。