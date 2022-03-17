小米台灣於今(17)日正式宣布推出年度旗艦Xiaomi 12系列，分別為Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12和Xiaomi 12X，小米盼透過全新Xiaomi 12，成為Android新一代旗艦機皇系列，三款均採用高通處理器，其中，Xiaomi 12 Pro更是小米在台灣有史以來最貴的一款，售價26,999元，展現挑戰台灣旗艦市場的企圖心。

小米台灣總監蔣坤揮今日受訪時表示，本次Xiaomi 12 Pro定價在26,999元，確實是小米有史以來在台灣最高價的手機產品，儘管是挑戰，但這也是小米提升高度時必須去嘗試的，高階市場是必須去走的一條路，也可藉此彰顯小米的旗艦精神，有信心Xiaomi 12系列會成為台灣有史以來賣最好的數字系列，而其所定位的旗艦售價，約就是美金600元上下。

台灣手機市場去年受到疫情衝擊致銷售冷清，蔣坤揮表示，台灣手機市場上上下下，預估今年整體應該還是持平，但是在一些新品推出帶動下，還是可以有表現，以小米來說，目前看到線上、線下的銷售成績都有成長，今年全年規畫銷售量、銷售額均會有雙位數成長。

大陸疫情拉警報，蔣坤揮表示，會持續關注當地狀況，因為封城很突然，確實是會有一些貨進不來，但整體影響不大，目前台灣小米仍無供貨問題；另外，零組件缺貨問題，他也預計下半年會舒緩。

在台灣通路布局上，蔣坤揮表示，目前包含街邊店，小米在台灣有31家，今年年底希望可以增加到總計50家，會持續尋找適合的地點，包括台中、彰化、桃竹苗，甚至拓展到東台灣。

Xiaomi 12系列採用先進製程的高通Snapdragon行動平台。Xiaomi 12 Pro和Xiaomi 12搭載高通最新發表的5G行動平台 Snapdragon 8 Gen 1，採用4奈米工藝製程，與上一代相比之下，GPU圖形渲染能力提升30%，能源效益比提高了25%；另外，Xiaomi 12X搭載旗艦級5G處理器 高通Snapdragon 870。

照相部分，Xiaomi 12 Pro以擁5000像素三主鏡頭，在眾多旗艦機中脫穎而出，配備強大的Sony IMX707超大感光元件，能夠大量捕捉進光光線，並以更快的對焦速度和更高的色彩準確度，增強攝影的成像能力。而Xiaomi 12和Xiaomi 12X搭載5000萬像素廣角主鏡頭外，更配備1300萬像素超廣角鏡頭與500萬像素長焦鏡頭。

小米三款Xiaomi 12系列搭配米粉節預計在4月1日開賣。Xiaomi 12 Pro提供紫色、藍色、灰色三款時尚配色，12GB+256GB售價26,999元；Xiaomi 12提供紫色、藍色、灰色三款時尚配色，12GB+256GB售價為23,999元；Xiaomi 12X提供紫色、藍色、灰色三款時尚配色，8GB+256GB售價為16,999元。本次小米在購機上也祭出更多尊榮服務，包括購機即享「尊榮保值保固旗艦服務」、YouTube Premium三個月免費試用等。