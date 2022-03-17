周四日經指數創下逾兩周來的收盤新高。聯準會升息25基點符合市場預期，以及聯準會主席鮑爾強調美國經濟仍然非常強勁，隔夜美股尾盤大漲，加上俄羅斯與烏克蘭的停火談判可望取得突破性的進展，都為日股帶來提振。

周四日經225指數收漲3.46%，為26,652.89點，創下3月1日來新高。東證一部指數收漲2.47%，為1,899.01點。

美國聯準會周三會後宣布三年多來的首次升息，並暗示今年剩下的六次會議將連續升息以對抗通膨，受此影響，美股主要指數震盪翻黑，惟聯準會主席鮑爾也在會後保證美國經濟非常強勁，能承受貨幣政策的緊縮。在打了強心針後，華爾街主要指數尾盤急速拉升。

IwaiCosmo Securities投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，聯準會宣布升息後，市場擺脫了這個負面因素。此外，我們還有一些更正面的消息，包括俄烏衝突可能停火，以及中國政府將推出有利於科技股的政策。

科技業投資大戶軟銀集團大漲5.89%。中國副總理劉鶴宣布北京將推出振興經濟和穩定市場的措施，中國電商巨頭阿里巴巴隔夜在美國掛牌的股票飆漲近40%。軟銀持有阿里巴巴大量股份。

其他重量級個股亦走高，Uniqlo母公司迅銷大漲6.92%，晶片製造設備商東京威力科創上漲4.86%。

東日本旅客鐵道公司下跌1.81%。在福島東北方近海周三晚間發生規模7.3的強烈地震後，該鐵路業者已經停駛往福島和北部其他地區的子彈列車。