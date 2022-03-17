燦星旅(2719)董事會今（17）日通過延攬悅榕集團台灣行銷總監殳蓁蓁新任總經理，將以其19年資歷強強聯手，擘畫燦星旅未來發展藍圖。殳蓁蓁表示，燦星旅將朝OTA平台、高端旅遊、飯店經營、運動休閒4大方向多元化經營發展，為燦星旅走出不同的路。

亞果遊艇董事長侯佑霖與董事鄭寶蓮，2020年以個人名義收購入主燦星旅。侯佑霖表示，主要考量亞果遊艇主要經營海上休憩，燦星旅可彌補在陸上交通、旅遊、住宿等領域的不足處，並在既有優勢上開發海洋相關體驗行程。

侯佑霖指出，入主2年以來適逢疫情，主要進行人員置換及財務整理，如今已比較順暢。因應出境旅遊出現解封曙光，今年持續進行財務重整，先前決議擬減資約45％彌補虧損，再規畫私募增資充裕資金，準備好未來要打仗的糧草。

同時，燦星旅積極尋覓優秀人才，訂定明確的未來策略。由於亞果遊艇攜手悅榕集團，將在台南安平港打造集團在台首處據點「安平港悅椿度假酒店」，對此延攬在觀光旅遊及高端服務均相當專業的殳蓁蓁，接任燦星旅總經理職務。

殳蓁蓁2003年在新加坡加入悅榕集團已有19年資歷，2008年回台負責台灣行銷總監，持續尋覓合適據點。殳蓁蓁表示，燦星旅與悅榕集團策略結盟，將朝OTA平台、高端旅遊、飯店經營、運動休閒等4大發展方向多元化經營。

殳蓁蓁指出，燦星旅為悅榕集團在台總代理，但仍維持透過OTA串接各大旅行社的既有操作模式，預計與15家以上同業及供應商結盟，提供多元化的旅遊系列產品，並透過區隔產品及市場經營，希望與產業達到共好共榮。

其次，燦星旅聚焦高端服務及深度旅遊，將針對亞果遊艇集團會員、頂級及企業客戶等，設計主題旅遊及深度旅遊等相關行程，並將成立企業服務部跨足B2B，打造更優質的旅遊體驗，希望讓燦星旅走出一條不一樣的路。

最後，燦星旅已簽下悅榕集團項目開發暨集團旗下飯店在台總代理，除了2017年於台南簽下安平港悅樁度假酒店外，包括澎湖青灣及其他具潛力的土地開發案，均將陸續實現飯店開發。同時，目前已有幾個合作案洽談中，有幾家未來可能將換牌改掛悅榕集團品牌。