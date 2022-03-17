台北捷運新埔站日前發生上行手扶梯無預警下滑，議員李建昌爆料，2019年北捷曾申請「台北市台北都會區捷運固定資產重置基金」，打算更換906台手扶梯重要零組件，全數遭到拒絕，但捷運局長張澤雄今駁斥，怒指調閱紀錄後發現根本沒有此事，議員指控子虛烏有，強調該基金向來專款專用，市府也早在2019年歸還調度款項。

驚悚電扶梯事故發生後，議員連番揭露新埔站電扶梯恐超過使用年限，以及重置基金被市府挪用來還債導致事故發生等質疑，北捷事發多天後二度舉行記者會，重新說明設備維護與相關經費使用說明，以及新埔站電扶梯異常事件調查進度報告。

北捷總經理黃清信指出，現階段捷運系統設施設備維護經費財源有二，日常維護大多動用捷運公司自有基金，進行扶梯保養和電聯車保養月檢、季檢等等；重置基金則用於扶梯、電聯車的重要設備汰換，這塊是以30年為重置周期。

黃清信接著說，整個台北捷運系統30年全路網，共提撥重置經費總額為1461億元。截至去年，公司提出的電扶梯重要零組件重置項目，如變頻器、踏階鏈條、扶手帶等申請，均經捷運局內外部專家學者審查通過，共支用重置經費3.61億元。

黃清信舉例，以今年來說，北捷在日常維護部分共編列20億、約營運成本的10％，重置基金在去年也編列11.6億的預算，平均每年都會有10、11億的規模，他強調設備該修就修，因安全是唯一要件，公營公司不會省這個錢，相關狀況都有按計畫執行。

由於議員李建昌昨質疑，北捷過去申請906台電扶梯重要零組件更換，卻遭拒絕，但捷運局長張澤雄駁斥，市府調出過去3年的審議紀錄後發現根本沒有此事，從來沒有針對電扶梯零組件項目來審制，上頭僅記載公司有提出40項申請，共通過35項，不通過的5項大多屬於共電或車輛部分，但即使不通過，公司仍要使用自有基金去汰換，意即更換設備都會按照計劃執行，只是會先確定財源，不會影響營運安全。

張澤雄說，至於議員所說市府挪用重置基金去還債，這也是子虛烏有之事，因為該基金為專款專用，且捷運公司汰舊換新有嚴格審查程序，只是每年會有餘額，餘額都會放在銀行生利息，過去曾配合市庫調度利用，但北市議會在2019年決議，要求基金不得讓市庫調用， 市府之後全數配合，在同年將款項全部還清。