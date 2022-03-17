中央氣象局針對新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，這波雨勢最明顯的時間在今（17）日晚間到明天（18日）上午，北部將有局部較大雨勢，氣象局長鄭明典稍早也在臉書發文，預告鋒面尾端雲系可能影響台灣的天氣，迎來今年首波大雷雨。

氣象局發布大雷雨即時訊息。(圖/氣象局)

氣象局表示，今（17）日鋒面接近，馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部地區及澎湖、金門轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；晚間起至明（18）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游，易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

此外，今天金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，明天金門及澎湖也有局部霧或低雲影響能見度；明天東北部及東部地區易有8至9級強陣風，新竹至彰化、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有較強陣風，請注意。