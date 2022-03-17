俄烏軍事衝突，烏克蘭人民傷亡慘重流離失所，東海大學率先推出「遠離戰火，來台求學」安置計畫，協助需海外就學庇護的烏克蘭學子來台就讀，初步規劃支助10人，提供每人每年全額學雜費、生活補助及住宿等費用約40萬元，4年總金額為1600萬元，預計今年5月招收大一生，並呼籲各界挹注資源，幫助更多烏克蘭學子。

東海大學凝聚學校與校友力量，對砲火下的烏克蘭學子提出具體教育援助計劃。東海大學國際學院院長幸雅各（Dean James Sims）發起「遠離戰火、來台求學」計畫，幫助尋求海外庇護的烏克蘭籍高中生，免費到東大就讀國際學院不分系英語學士班，「Taiwan can help！Tunghai can help too！」校方17日舉行記者會表達對烏克蘭學子的關懷，並公布招生。

美國籍的幸雅各説，他來台已35年，台灣最好的就是「人」，很有人情味，政府對烏克蘭伸出援手，東海大學當然也能盡一份心力，他提出「遠離戰火、來台求學」計畫立刻獲校長張國恩全力支持，美東紐約、美西北加州、南加州等地校友也響應，將再進一步尋求教育部、外交部協助。

東海大學學務長龍鳳娣表示，校方初步成立「烏克蘭獎學金」支助10名學生，包括全額學雜費、定額生活補助費、保障校內住宿，並安排校內工讀、提供免費華語學習課程，規劃併入今年5月的境外生招生作業，烏克蘭生到東海大學就讀就是東大的家人，未來可另尋求5年一貫及研究所等深造機會。

公關室主任黃兆璽表示，東海大學是相當國際化的學校，來自海外就讀的學生已逾千人，校方每年提供外籍生獎助學金高達2000多萬元。支助烏克蘭學生來台就讀計畫，每年經費約為400萬元，4年總金額將高達1600萬元，希望此計畫能獲得更多社會資源挹注，幫助更多烏克蘭學生來台念大學。