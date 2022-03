俄烏軍事衝突,烏克蘭人民傷亡慘重流離失所,東海大學率先推出「遠離戰火,來台求學」安置計畫,協助需海外就學庇護的烏克蘭學子來台就讀,初步規劃支助10人,提供每人每年全額學雜費、生活補助及住宿等費用約40萬元,4年總金額為1600萬元,預計今年5月招收大一生,並呼籲各界挹注資源,幫助更多烏克蘭學子。

東海大學凝聚學校與校友力量,對砲火下的烏克蘭學子提出具體教育援助計劃。東海大學國際學院院長幸雅各(Dean James Sims)發起「遠離戰火、來台求學」計畫,幫助尋求海外庇護的烏克蘭籍高中生,免費到東大就讀國際學院不分系英語學士班,「Taiwan can help!Tunghai can help too!」校方17日舉行記者會表達對烏克蘭學子的關懷,並公布招生。

美國籍的幸雅各説,他來台已35年,台灣最好的就是「人」,很有人情味,政府對烏克蘭伸出援手,東海大學當然也能盡一份心力,他提出「遠離戰火、來台求學」計畫立刻獲校長張國恩全力支持,美東紐約、美西北加州、南加州等地校友也響應,將再進一步尋求教育部、外交部協助。

東海大學學務長龍鳳娣表示,校方初步成立「烏克蘭獎學金」支助10名學生,包括全額學雜費、定額生活補助費、保障校內住宿,並安排校內工讀、提供免費華語學習課程,規劃併入今年5月的境外生招生作業,烏克蘭生到東海大學就讀就是東大的家人,未來可另尋求5年一貫及研究所等深造機會。

公關室主任黃兆璽表示,東海大學是相當國際化的學校,來自海外就讀的學生已逾千人,校方每年提供外籍生獎助學金高達2000多萬元。支助烏克蘭學生來台就讀計畫,每年經費約為400萬元,4年總金額將高達1600萬元,希望此計畫能獲得更多社會資源挹注,幫助更多烏克蘭學生來台念大學。