國民黨醫療委員會主委蔡明忠醫師指出，近來缺電問題不斷，政府除了怪罪小動物們攻擊台電設施，完全沒有務實做為，只能私下努力燒煤來減少電力吃緊問題。

蔡明忠表示，臺中與中部地區民眾，今天又是台電的受氣包，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，各界紛紛質疑中火為了拯救缺電危機，拼命加大供電量支援，讓中部民眾「用肺發電」，中央政府簡直就是讓「慢性毒害民眾健康」。

蔡明忠披露，市長盧秀燕上任後，開始整治空氣，雖然政府與台電不斷刁難、民進黨民代刻意抹黑污衊，本會與市民非常感謝盧市長堅不妥協，仍有不錯的改善成績，PM2.5從21.3微克，降到16.7微克，改善了21%左右，至少給中部民眾一個稍微乾淨的環境。然而，303全台大停電後，各大都市接連發生跳電、停電等狀況，政府除了卸責給無法說話辯解的小動物們外，就只能不斷放大招式：放任台電中火狂燒煤，火力全開，完全不管中部地區民眾的痛苦。

蔡明忠直言，中火機組都是燃煤，本身就是大型污染事業，為了國家錯誤的能源政策，每每就要扮演救援隊的角色，當火力全開，台中市民、中部地區民眾就必須「吸飽吸滿」漫天的空污。

蔡明忠說，醫界已經多次呼籲，以狂燒煤炭方式維持全國電力，不是正確與長久的辦法，這是拿市民的生命健康來換取電力的能源政策，簡直是罔顧人命！台灣因為空污，已造成越來越多的慢性病病人，還有越來越多嚴重過敏的幼兒孩童青年，這個國家還有未來？還有希望嗎？

蔡明忠強調，國民黨醫療委員會呼籲中央政府採用乾淨的能源發電，同時分散電力供應的地區，不該讓中部民眾承受全國最多的空氣污染，若中央政府持續以傲慢的態度回應民眾的生存吶喊，中部民眾定會使用選票展現他們對於健康受害的高度憤怒！