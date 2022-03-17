聯準會宣布升息1碼不到24小時，中央銀行理監事會今日登場，宣布升息1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.375％，逐漸回到疫情前水準，也終結連7凍。這不但是央行總裁楊金龍接掌央行之後的第一次升息，更是暌違11年來央行重啟升息循環。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，雖然國際經濟前景面臨諸多不確定性，可能影響國內經濟成長力道；惟考量近期俄烏衝突導致全球能源等大宗商品價格大幅上揚，國內輸入性通膨壓力大，CPI年增率連續數月高於2%，且將持續至本年第3季，核心CPI年增率亦上升，國內物價漲幅持續居高。

此外，受疫情影響之內需服務業景氣逐步回溫，勞動市場情勢亦持續改善，以及美國等部分經濟體已啟動升息。央行理事會認為，調升本行政策利率，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

央行指出，近期俄烏戰事爆發，主要國家相繼對俄羅斯進行經濟金融制裁，造成大宗商品供應受阻而價格高漲，進一步推升全球通膨壓力。此外，美國等主要經濟體寬鬆貨幣政策逐漸退場，預期本(2022)年全球經濟成長轉趨溫和。伴隨俄烏戰爭與相關制裁之影響，近期國際金融市場震盪加劇。國際機構下修本年全球經濟成長預測值，並上修本年全球通膨率預測值。

展望未來，央行認為，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，以及氣候變遷加劇等風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，衝擊經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險。

外界關注的房市管制，此次並未加碼。央行表示，已四度調整選擇性信用管制措施，積極落實政府「健全房地產市場方案」之信用資源有效配置及合理運用；實施迄今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行降低授信風險與健全經營。未來本行將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。