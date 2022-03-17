新北中信特攻籃球隊朝季後賽目標全力補強，今天正式宣布網羅美菲混血明星後衛夏樂以亞洲外援身份加盟。夏樂曾在泰國聯賽（TBL）締造單場64分的瘋狂紀錄，在泰國是家喻戶曉的籃壇明星。總教練李逸驊表示，目前中信特攻後場陣容偏年輕，期待夏樂加入除了能展現其豪華火力，更重要的是幫助球隊快速提升控場經驗值。

今年35歲的夏樂，身高188公分，是名個人技巧華麗、擁有絕佳籃球視野及過人籃球智商的明星級後衛。2016年他轉戰泰國聯賽舞台後達成無數風光成就，包括三度獲選聯盟年度第一隊、兩度當選年度最佳球員、年度最佳外援及年度最佳後衛。

此外，夏樂2018年效力Hi-tech曼谷市俱樂部（Hitech Bangkok City）時 ，曾一舉率隊奪冠並榮獲冠軍賽MVP，當時和他一起笑擁金盃的隊友，包括現在正效力中信特攻的查拉帝和台啤英熊亞外球員林泰樂。2020年，夏樂改披暴龍（The Khon Kaen Raptors）戰袍，繳出每場平均28.2分、11.2助攻、8.2籃板、5抄截的全面數據。

總教練李逸驊談到，球隊在備戰季後賽階段，相當需要關鍵時刻能夠穩住全場的角色，夏樂不但打法全面，經驗也相當老道，「我們球隊前半季狀況起起伏伏，控球是比較大的癥結點，嘉豪和濟而的大賽經驗比較沒那麼豐富，學林傷勢要連續高強度出賽也有難度，因此希望夏樂加盟能有效彌補這個部分。」

在Hi-tech與夏樂同隊四年的查拉帝，也對前隊友領導組織能力給予高度肯定，「夏樂打球很聰明，傳球視野相當好，還有他的拋投也非常厲害，前陣子我有在網路上跟他聯繫，我們都很期待能在中信特攻再度當隊友！」

日前飛抵台灣隔離的夏樂表示，相當開心能在台灣職業舞台亮相，「之前我在泰國聯賽中對抗的許多好手，像是亞歷山大、布銳克曼現在都在T1 League打球，我己經等不及要跟他們再度同場較勁，幫助中信特攻抱走冠軍！」