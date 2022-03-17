曾在網媒「放言」撰寫政治評論的立委余天助理黃麒儒，遭檢舉涉嫌於去年假冒民進黨籍立委余天服務處名義，向某間企業佯稱合作案，詐取20萬元「贊助費」，涉嫌詐欺罪。台北地檢署17日指揮調查局台北市調查處搜索，約談黃男及連姓共犯2人到案。

黃麒儒目前是財經政論評論家擔任專欄作家，經常在資深媒體人周玉蔻成立的網媒「放言」撰寫政治文章，依據黃個人臉書上資歷，他是國立東華大學經濟學博士、曾任大學兼任助理教授、立法委員國會辦公室法案助理、台灣大學財金系博士後研究員。

據了解，黃麒儒因擔任立委助理，因此認識部分綠營政治及媒體人士，對外經常自稱與綠營人士關係良好，他遊走綠營政媒的行逕如同涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞一樣。

調查局獲報，指黃麒儒去年涉嫌假冒立法委員余天服務處名義，向某企業佯稱余天將與企業進行合作案，向企業要求贊助20萬元，黃將20萬元中飽私囊。

事後該企業向余天查證，始知受騙，余天及被害廠商向調查局檢舉，調查局認為黃涉嫌《刑法》詐欺罪，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，今搜索黃男住處，並約談黃及連姓共犯2人。