全球逐漸邁向解封，宅經濟需求退燒，機構件廠新至陞(3679)今年營運回歸往年趨勢，新至陞董事長陳標福表示，今年第1季相對比較淡，第2季起可望逐季成長，第3季是高峰，公司將努力看能否超越去年。

新至陞今天舉行線上法說會，由陳標福親自主持，全球新冠肺炎疫情自2020年3月大爆發，延燒兩年多，讓宅經濟需求旺到爆，儘管全球疫情未止，歐美各國等因疫苗施打率提高逐步邁向解封，宅經濟需求也跟著退燒，讓新至陞對今年營運看法相對謹慎。

陳標福表示，由於疫情關係，2020年及2021年宅經濟訂單外溢，讓過去兩年公司營運較往年成長很多，亦改變了過去下半年比上半年好趨勢，去年是上半年比下半年好，不過，隨著宅經濟需求逐漸下滑，今年將恢復過往趨勢，第1季相對比較淡，第2季起逐季成長，第3季是高峰，第4季會比第2季好一點，上下半年是45:55或46:54。

因應環保趨勢，新至陞佈局具環保概念的水性噴塗線已有數年，目前昆山有兩條線，一條為3C產品，另一條為汽車產品，其中3C產品已經開始導入，汽車產品則因客戶考量尚未導入，不過由於油性噴塗在昆山地區已無法生產，預估未來都將以水性噴塗為主，而公司也在越南新廠建置水性噴塗產線，預計第3季逐步導入。

就產品線來看，陳標福表示，佔公司營收比重最高的資訊產品今年應該可以較去年微幅成長，通訊類產品亦會成長，視訊產品微幅衰退，汽車及消費性產品也是衰退，全年度來看，今年將與去年持平，公司將努力與比去年好。

因應中美貿易戰，新至陞擴建越南新廠，預計2022第3季竣工並投產使用，新至陞預估，今年資本支出為1.31億元，主要用於越南廠設備需求。

新至陞2021年合併營收為49.14億元，年增0.63%，營業毛利為13.65億元，年減11.36%，合併毛利率為28.27%，年減3.76個百分點，稅後盈餘為6.06億元，年減15.9%，每股盈餘為9.7元。