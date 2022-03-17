星夢郵輪「探索夢號」母公司傳因疫情出現財務危機，探索夢號原定3月14日晚上6時離港，但因爆出積欠數十家廠商貨款，被交通部航港局要求提出說明函，近日雙方達成協議，探索夢號於今天下午4點半申請離開基隆港，並經北部航務中心核可。

航港局表示，經統計探索夢號積欠23家廠商貨款，總計約1千萬元，雙方目前已達成協議，將先清償部分債務，後續若有廠商又跳出，則需另尋法律途徑索討。目前探索夢號申請下午4點半離港，並經洽北部航務中心核可，郵輪48小時內可以離開。

探索夢號去年5月受疫情影響，預防性停航長達7個月，每月花費成本近1億2000萬元，直到去年12月31日疫情趨緩才復航，並重啟台灣母港航線，但因冬季航程海象不穩定，以及諸多因素使旅客報名數量不如預期，導致銷售狀況不好。日前傳出星夢郵輪母公司雲頂香港面臨破產危機，台灣也有數十名員工遭資遣，探索夢號預計今晚離開基隆港，前往馬來西亞停泊。