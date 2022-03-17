在台灣，文組相較於理組更不被外界看好，一名男網友認為，努力工作7、8年賺個5百萬應該不是難事，但他發現，30歲左右的文組能賺到2、3百萬就已經很厲害了，好奇「文組是不是真的很難賺錢」，引起網友熱議。

一名男網友在PTT職場板以「文組是不是真的很難賺錢」為題發文，表示自己因為工作的關係，會接觸到客戶的財務狀況，發現30歲左右的文組能靠自己存到2、300萬就已經很厲害了。

他指出，這些客戶大多是老師，或在公股銀行、民營金融業就業，其實以文組來說算混得不錯，原以為努力工作7、8年賺個5百萬應該不是難事，如今看來並非如此，讓他不禁感嘆道「在台灣念文組真的要三思」。

貼文曝光後，不少網友搖頭反駁，認為「法、商類」2科系其實很吃香，「法、商比較有機會」、「我當兵的學弟政大法律系，目前接手事務所賺到翻」、「真的靠自己的本事，文組在外商當業務，年薪超過3百萬的也很多」、「我們公司是上市前五百大，股價目前70多，前後兩任總經理都是商管財務方面的」、「之前在看杜拜的房子，發現有台灣人也在那邊置產，也都是文組」。

也有網友直言，「出社會混得好不好根本和唸哪一組無關」、「理組也不是每個都工程師啊」、「我也遇過文組做業務一年賺好幾百萬的，也遇過理組畢業連自傳都寫不好的」、「賺多少還是要看個人能力，論頂尖的，什麼組都賺」。