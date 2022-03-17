對於NCC近日發生的爭議，國民黨立委賴士葆表示，陳耀祥學者出身，出任NCC主委，很多NCC委員也都是來自學界，卻把獨立機關變成政黨的附隨組織，完全以政黨的利益為考量，彷彿出賣良知和專業不覺得愧疚，令人扼腕。例如為了下架中天，審照換照過程，NCC不惜扮演劊子手的角色，違背法令，雙重標準，羅織罪名，戕害言論自由。然而其他電視台也都出現相同的問題，甚至更嚴重的錯誤，NCC全然包容放任，視而不見

賴士葆在臉書指出，鏡電視連續幾天換一個董座的鬧劇，不見主管機關NCC執掌行公權力，反觀當年磨刀霍霍對準中天欲加之罪何患無辭的劇本，完全兩套標準，不可同日而語。陳耀祥彷彿變成鏡電視的代言人，替鏡電視付顧問費的傳聞擦脂抹粉，還推給經濟部的公司治理，卻被商業司打臉，陳耀祥被爆料向裴偉報告尚未公開有關鏡電視的調查報告，公權力已經淪落到極其不堪的地步了，陳耀祥和委員們讓NCC蒙塵，竟不覺得羞愧，讓人不忍卒睹。

賴士葆痛批，民進黨在野時所捍衛的黨政軍退出媒體的民主訴求讓民進黨收割很多政治利益，民進黨執政之後，罔顧法令，公然的插手介入媒體的經營與運作。能做不能說，更不承認，蔡政府要不要再修法讓黨政軍可以介入媒體，就可以不用遮遮掩掩，反正民進黨昨是今非的事一籮筐。