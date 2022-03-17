2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」即將登場，市府也祭出好康吸引報名意願，參與志工除提供餐點、保險之外，皆可獲得兒藝節限量漁夫帽等。（陳育賢攝）

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至4月5日登場，由於兒藝節每年都吸引數10萬親子、觀光客到場，急需大批志工參與秩序、交通與路線維護及導覽，市府也祭出好康吸引報名意願，參與志工除提供餐點、保險之外，皆可獲得兒藝節限量漁夫帽等。

市長林智堅表示，新竹市為兒童城市，兒童藝術節是重要品牌親子活動，每年在兒童節連假設置多元大型遊具及特技表演，透過遊具挑戰孩子的五感體驗，期待所有孩童在這裡奔跑、追逐與流汗，活動期間也招募志工協助活動，提供參觀、諮詢服務及相關協助。

為招募更多志工投入活動，市府贈限量兒藝節漁夫帽，只要投入志工行列就能領取，邀請年滿16歲的市民朋友一同加入志工行列，自即日起開放報名。

去年擔任「2021風的運動場─叢林樂園」志工機動組長的葉錦生說，在體育館疫苗施打站擔任志工期間，得知市府正在招募2022新竹市兒童藝術節志工，心情相當興奮，立即號召疫苗施打站的志工們組隊報名，他更為此次「宇宙」主題，將化身為「巴斯光年」，守護來宇宙探險樂園的大小朋友們安全。

社會處張柔處長指出，自2016年至今，兒童藝術節已投入超過1萬人次志工，身穿粉紅背心穿梭會場、臉上掛著笑容，協助維護秩序並提供諮詢說明，成為遊樂場中最美身影，更是孩子們的「最佳保母」，感謝志工們不辭辛勞，堅守崗位服務每位民眾，因為有他們的努力與付出，讓活動深受好評，更為新竹市志願服務創下新的里程碑。

社會處表示，志工招募條件需年滿16歲，負責維持活動秩序、引導人潮等，今年參與志工除了提供餐點、公共意外事故保險，更可獲得專屬「2022兒藝節限量漁夫帽」1頂，印有兒藝節紀念字樣，搭配小火箭刺繡圖騰，呼應今年宇宙主題，搭配掛繩設計，在會場上既遮陽又擋風，更是時下文青潮流必備款。

今年兒藝節志工招募踴躍，4月2日至4月5日已額滿，3月31日試營運早班尚缺40人、午班尚缺133人；4月1日早班尚缺87人、午班缺103人，邀請市民朋友加入志工行列，志工招募採網路報名，報名網址https://forms.gle/g6tc55 HhyWUFqDicA/或洽竹市志願服務推廣中心，聯絡電話03-5359785