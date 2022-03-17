蘇澳鎮公所今年特別成立機動除草隊，由專業除草人員攜帶機具，4月4、5日上午8時至中午12時，提供免費機動性服務。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

清明節即將到來，蘇澳鎮公所發包公墓除草工程，3月10日全面完工，減輕民眾掃墓負擔，今年特別成立機動除草隊，由專業除草人員攜帶機具，4月4、5日上午8時至中午12時，提供免費機動性服務；此外延長開設4月2日至5日便民服務站，方便掃墓民眾使用。

蘇澳鎮長李明哲說，在清明節前2個月起，公所開始發包公墓除草工程，範圍包括墓區、墓道、墓座內外及周邊道路，這次還特別成立機動除草隊，在隘丁、聖愛及頂寮三處公墓，4月4、5日上午時段提供免費服務。

蘇澳鎮公所表示，隘丁、聖愛及頂寮三處公墓，4月2日至5日連續4天開設便民服務站，提供礦泉水、棉手套、便利雨衣、濕紙巾，還設置流動廁所、行動水車、簡易護理站、紙錢集中燒、機動除草、除草工具免費借用等服務，因應疫情影響，有提供75％的酒精供民眾手部消毒。

公所說，請消防水車提供水源及水袋外，隘丁城隍爺廟、聖愛丁軍廟也開放廁所及水源，方便掃墓民眾使用。為推動「紙錢減量集中燒、清明祭祖更環保」，製作宣導礦泉水發送，鼓勵民眾把未焚燒的紙錢交由清潔隊收運，統一送到利澤焚化廠專用焚化爐口，以響應環保。