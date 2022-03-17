俄羅斯因入侵烏克蘭遭到全球多國的經濟與金融制裁，為突破困境，俄國正積極向中國大陸求援，繼傳出俄中努力為雙方的金融電信系統建立合作，俄媒又披露，兩國打算建立單一貨幣機制。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，以俄羅斯為首的歐亞經濟聯盟（EAEU）11日與中國舉行線上會議，雙方協調打造「單一貨幣機制」，建立一個新的國際貨幣和金融體系，最快將在3月底敲定基本原則。新制度會有一個參考貨幣，是由一籃子創始會員國的貨幣組成。

這個構想出自普丁的親信、歐亞經濟聯盟（EAEU）統合與宏觀經濟委員葛拉切夫(Sergey Glazyev），他表示「鑑於全球經濟停滯，歐亞經濟聯盟與中國受到限制的共同威脅和風險，我們提供專家定期對話、在聯合措施方面的務實合作。」與會人員也討論該聯盟與大陸在燃料能源、資訊技術及大宗商品貿易等領域的合作，共同應對外部經濟壓力的措施。

專家表示，俄中希望藉此取代以美元為中心的布列登森林體系，盼吸引「一帶一路」的國家、上海合作組織（SCO）、東南亞國協（ASEAN）等成員國加入，而伊朗、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩等國可能也會有興趣。