《金融》央行升息1碼 結束利率連7凍 16:392022/03/17 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今舉行111年首季理事會，有鑑於油價推升通膨的壓力，央行利率連7凍喊卡，宣布升息1碼。升息後重貼現率上調至1.375%，擔保放款融通利率為1.75%，短期融通利率為3.625%。 台灣2月消費者物價指數（CPI）年增率2.36%，連七月超過2%，通膨壓力升高，促使央行結束連7季的利率凍漲。 《國際金融》火速跟進聯準會 華爾街大行調升基本貸款利率25基點 《盤後解析》強彈507點史上第五大 局勢藏隱憂 #1碼 #利率連 #5% #央行 #升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》連9升 巴西央行升息4碼、5月再升4碼 14:582022/03/17 財經 1分鐘讀財經》航運大哥變地雷 大戶棄船逃命 外資曝最慘目標價 08:312022/03/17 財經 台積電強彈24元、航運大反攻 台股收盤狂飆507點 13:402022/03/17 財經 升息免驚！逾31萬戶受惠 青安房貸利率 滾動檢討 04:102022/03/17 財經要聞 俄烏停火有望、Fed升息將底定… 利多集一身 14檔金融股來勁 04:102022/03/17 財經要聞 3年來首次 美聯準會宣布升息1碼 遏止通膨惡化 03:132022/03/17 財經 美國升息1碼 長期是利多 15:102022/03/17 財經 《國際經濟》聯準會升息1碼 鮑爾：美經濟強挺得住 10:082022/03/17 財經 《金融》全球市場可望進入另一波漲勢 看多主題股票、高收益債 09:382022/03/17 財經 《金融》央行理監事會登場 市場關心兩件事 15:092022/03/17 財經 《國際經濟》GDP大復活 紐西蘭將再升息 14:292022/03/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。