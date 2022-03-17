央行今舉行111年首季理事會，有鑑於油價推升通膨的壓力，央行利率連7凍喊卡，宣布升息1碼。升息後重貼現率上調至1.375%，擔保放款融通利率為1.75%，短期融通利率為3.625%。

台灣2月消費者物價指數（CPI）年增率2.36%，連七月超過2%，通膨壓力升高，促使央行結束連7季的利率凍漲。