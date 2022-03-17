星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，摩羯座、天蠍座、雙魚座、天秤座的女人面對小三時戰力強大，她們受不了自己的幸福被破壞，尤其天蠍女報復力最強，不只惡整小三，連出軌的男人也一併收拾，千萬不要背叛她們的感情。

▍1.摩羯座

摩羯女非常好勝，小三的出現對她們來說就是在宣戰，面對破壞自己幸福的人，她們絕對不會認輸。摩羯女很聰明，在職場上往往有很出色的表現，在對付小三時，她們能發揮精準的判斷力，一擊就中，讓對方再也不敢作亂。

▍2.天蠍座

天蠍女佔有慾很強，在愛情中最受不了的就是背叛，所以在她發現另一半有小三時，不只會惡整小三，連帶也會把那個出軌的男人狠狠教訓一頓，把自己受到的痛苦和折磨加倍奉還，報復心非常猛烈。

▍3.雙魚座

雙魚女最有魅力的特質就是溫柔、可愛，遇到小三時能用以柔克剛的手段來擊退對手，雙魚女談戀愛會耍些小任性，有些女生會裝做乖巧懂事的樣子介入她們的感情，此時雙魚女會拿出心機，在另一半面前顯得楚楚可憐，讓人一看就心軟，然後再想辦法讓小三死心，在她們高明的手段下，對方根本沒有扶正的機會。

▍4.天秤座

天秤女擅長社交，無論是生活上或職場上都擁有許多好朋友，人脈非常廣，她們交男友後，會積極認識對方的親朋好友，一旦有小三想介入感情，她們會動用人脈，掌握對方狀況，當所有人都站在天秤女這裡，第三者根本沒有插足的餘地。