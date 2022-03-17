參加國民黨台南市長初選的台南市議員謝龍介，擬參選以來受到不少「政治交換」陰謀論攻擊，17日自臉書粉絲頁發文「展現堅定爭取意志」，只要不是國民黨主席朱立倫御駕親征台南市長，他這把劍沒道理繼續磨成繡花針，就等出招時機。

國民黨台南市長提名由謝龍介、陳以信表態參加初選，兩人各自衝刺半個多月，3月中還在難產，謝龍介受到不少陰謀論攻擊，認為他參加初選只是為了換取其他的政治利益。

有藍營資深議員分析，謝龍介若棄議員改選台南市長，可能造成市長沒選上，國民黨的議員席次還掉一席的慘況。謝龍介表示，自己實力足，出來選市長，可以帶動更多議員當選，其他人出來可能再掉一半的席次。

已有支持者希望謝龍介先掛上競選看板表明決心，但他認為，在協調未果之前，先不要急。

謝龍介表示，已陸續與國民黨主席朱立倫與台南市黨部主委林進旺見面，高層已充分了解自己的企圖心。

謝龍介在臉書粉絲頁上感慨提到，戰場是自己選的，內心知道路不好走，民進黨可以讓林佳龍在台中市十年磨一劍，「我在台南一直蹲，劍早磨好了，難道要磨成繡花針？」

林進旺表示，目前依照國民黨中央的機制進行，下周先要完成台南市議員初選登記，協調工作會持續進行。