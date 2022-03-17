大陸港澳辦主任夏寶龍昨在深圳主持支援香港抗疫工作第九次協調會，指香港當前疫情形勢依然複雜嚴峻，援港抗疫工作面臨的任務還很艱巨。要排除風險、穩紥穩打，把中央對香港的關心關愛落到實處，全力維護香港社會大局穩定。特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏和發揮中醫藥的作用。要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。