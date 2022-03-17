夏寶龍：堅決打擊干擾破壞香港疫情防控行為 16:552022/03/17 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸港澳辦主任夏寶龍昨在深圳主持支援香港抗疫工作第九次協調會，指香港當前疫情形勢依然複雜嚴峻，援港抗疫工作面臨的任務還很艱巨。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸港澳辦主任夏寶龍昨在深圳主持支援香港抗疫工作第九次協調會，指香港當前疫情形勢依然複雜嚴峻，援港抗疫工作面臨的任務還很艱巨。要排除風險、穩紥穩打，把中央對香港的關心關愛落到實處，全力維護香港社會大局穩定。特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏和發揮中醫藥的作用。要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。 疫情打擊 港財政司：Q1經濟很大機會衰退 112年度新制退撫上路 全教總：堅決反對二度年改 #抗疫 #夏寶龍 #大陸 #新冠肺炎 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張志軍：九二共識不可能過時或翻篇 04:102022/03/10 產業財經 憂心「共同富裕」打擊市場 澳洲養老基金退出大陸 14:122022/03/14 財經 打擊預售屋炒作 徐國勇：政院擬本周審議法案 15:472022/03/14 財經 陸港觀盤－美國對中概股加強監管 港股氣氛受打擊 04:102022/03/12 全球財經 義大院長杜元坤傳愛偏鄉 捐贈澎湖文澳國小打擊樂器 12:322022/03/13 寶島 陸鐵路援港班列開行逾20趟 每天增開1趟 11:542022/03/17 兩岸 葉獻文專欄－台股硬底子 挺過干擾多頭再發動 04:102022/03/13 財經要聞 《港股》美SEC開火 恆指「嚇」跌700點 12:092022/03/11 財經 大陸援建 香港第3座方艙醫院落成 04:102022/03/13 產業財經 廠區火災干擾 永光股價跌幅逾5％ 14:092022/03/11 財經 《國際經濟》歐盟批准第四波制裁 打擊俄能源、鋼鐵、軍工產業 17:402022/03/15 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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