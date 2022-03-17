侯友宜到場後逐一檢視鑑識器材（戴上容攝）

全國唯一導入智能管理的火災鑑識中心17日於五股落成，消防局指出，五股交通方便，可快速通往各地，占地180坪的新廳舍可容納2500萬精密設備，且擁有獨立門禁系統，鑑識人員在新的設備輔助下，初估可提升50％效能，新北市長侯友宜表示，鑑識中心有6名女性為追溯真相努力，展現出新北女力。

侯友宜17日出席五股區「新北火災鑑識中心落成典禮」，新北市議員蔡淑君、陳明義、黃林玲玲、何淑峰等人都到場關心。

侯友宜致詞，過去鑑識工作也在刑事業務中，兩者相輔相成。他記得第一次隨調查人員與已故施多喜老師到千島湖火災現場調查，火災鑑識人員必須在髒亂、毀壞的火場中找尋蛛絲馬跡，並進一步研判起火處及起火原因，至今仍令他印象深刻。

侯友宜說，火災鑑識中心共有10多名課員，目前火災鑑識中心6位女性，她們擁有蒐證調查及敏銳分析的能力，追溯真相、保障人權，就如同名偵探「福爾摩斯」，是新北女力的最佳展現。

消防局表示， 新北市於2020年改制後消防局成立「火災鑑識中心」，後因陸續增加設備、精密儀器及需要建立火災調查系統資料庫緣故，在交通、地緣和場地大小考量下，決定將「火災鑑識中心」移址在五股這社區大樓內。

消防局指出，「火災鑑識中心」占地180坪，擁有獨立出入門禁系統，有2500萬精密設備，包含高空攝影、3D繪圖重現火場全貌，還擁有火災調查系統資料庫，並可遠端監測儀器及環境狀態，是全國首座導入智能管理的「火災鑑識中心」，增加新器材後人員分析效率初估可提升50％。

此外，消防局也與4所大學簽署「量測鋼筋混凝土結構受火害程度」MOU合作協定，整合鑑識及火害程度等大數據析分析，找出火災態樣及潛勢危害地區，成果將反饋至防火政策上，如消防局補助新北市5樓以下的公寓、透天厝住宅用火災警報器，及針對弱勢族群執行居家安全訪視，與工廠防火診斷等。