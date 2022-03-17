新北市中和區10日深夜11時許發生警匪追逐，29歲林姓男子駕駛懸掛假車牌的賓士車逃逸，警員連開3槍，造成27歲乘客鍾姓男子頭部中彈送醫，鍾男持續昏迷，家屬16日決定放棄急救，決定器官捐贈，期盼能夠遺愛人間，院方正在評估器官捐贈事宜。

據悉，林嫌10日深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女友、29歲洪姓男子及鍾男要前往永和區某酒吧飲酒，車輛行經中和區中正路與南山路口時遇警盤查。

林嫌未停車受檢反而往中和市區逃逸，雙方追逐約5公里，耗時約20分鐘，警員在景平路上朝車尾連開3槍，坐在右後座的鍾男頭部中彈，林嫌最後將車輛停放在圓通路巷弄內自行向警方求救。鍾男右腦中彈，緊急送往雙和醫院急救，鍾男持續昏迷，院方評估不敢貿然動手術，僅能靠儀器維持生命跡象。

家屬16日決定放棄急救，決定器官捐贈，期盼能夠遺愛人間，後續器官捐贈事宜由醫院評估中。