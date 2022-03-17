大陸外交部發言人趙立堅17日主持例行記者會。針對大陸一直強調在俄烏衝突中保持中立，有評論指隨著局勢發展，大陸立場越來越「不舒服」，陷入尷尬。趙立堅回應稱，大陸的立場光明磊落、公正客觀，無可非議，真正令人感到「不舒服」的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家。

趙立堅表示，已經多次就烏克蘭問題闡述陸方的立場。老實說，陸方的立場的確同少數國家的立場不一樣，大陸的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。真正令人感到「不舒服」的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家；是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家；是那些四處對外發動戰爭，卻又指責別國好戰的國家；是那些我聽說對俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要製裁的國家。

趙立堅續指，「我還聽說，柴可夫斯基的《天鵝湖》也被禁演，柴可夫斯基是著名作曲家，他已經死了100多年，他又何罪之有？」《天鵝湖》是世界舞蹈藝術佳作，並反問，《天鵝湖》又何罪之有？