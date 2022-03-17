驚悚電扶梯事故發生後，北捷事發多天後二度舉行記者會，重新說明新埔站電扶梯異常事件調查進度報告。（黃婉婷攝）

台北捷運日前傳出營運多年來首次電扶梯失速意外，導致30多名旅客慘跌，北捷總經理黃清信今表示，事故主因為傳動鍵盤鬆動，因此第一道煞車迴路無法運作，第二道煞車迴路也因系統異常而失靈。

驚悚電扶梯事故發生後，議員連番揭露新埔站電扶梯恐超過使用年限，以及重置基金被市府挪用來還債導致事故發生等質疑，還質疑北捷狀況外，北捷事發多天後二度舉行記者會，重新說明新埔站電扶梯異常事件調查進度報告。

黃清信指出，經維護廠商拆解故障齒輪箱，發現該扶梯齒輪箱鏈盤固定鏈鬆動未準確到位，導致鏈條打滑，動力及馬達煞車力無法輸出；加上輔助煞車迴路異常無法立刻煞停，導致電扶梯下滑。

黃清信舉例，猶如騎自行車上坡，踩踏自行車踏板時，軸心與齒輪分離，無法將動力傳達到輪子，造成車子下滑，且此案有雙重故障的情況，因為照理來說手扶梯會有兩道煞車機制，但第一道在馬達上，當緊密相連的零件脫落，該道煞車就會失靈，第二道煞車則時位迴路異常才失靈，未來會坦然面對此問題，修正維修的SOP。

黃清信說，據2021年統計，捷運轄管內共有1194台電扶梯，平均每3台一年發生一次故障停機事件，系統安全可靠度為99.72％。其中，新埔站共有15台電扶梯，與本次同型式扶梯僅發生2次異常，且均屬偵測訊號異常而因此安全停機；至於本次發生異常的扶梯，最近一次異常發生要追溯到2018年。

黃清信強調，對於這次事故，台北市長柯文哲有指示務實面對問題，公司會痛定思痛，完整系統性角度思考有無不足，該檢查就檢查，該汰換就汰換，該投資就投資，也針對造成旅客輕傷或社會大眾恐慌表達歉意。