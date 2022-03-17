為慶祝光復高中奪冠，新竹市政府發起「光復冠軍，周末吃雞」活動，邀集全市超過30家雞排店發放5000份免費雞排，市長林智堅17日公開「光復籃猿，制霸全國」看板，即起至20日到市府大廳打卡拍照，並上傳FB、IG，本周末（19、20日）就可依雞排地圖至指定店家兌換。

林智堅表示，今起市府大廳設置看板，以「光復籃猿，制霸全國」霸氣字樣為題，印上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡，感受光復英雄魅力，也感謝店家熱情響應活動。另，市府大廳也設有留言牆，可在便利貼寫下想對球員、教練說的話。

市府說明，民眾與光復冠軍看板合影後，需Hashtag「＃風起猿湧＃光復奪冠」，並上傳FB、IG，至雞排地圖上合作店家出示打卡，市府也提醒，市府大廳開放時間為17日起至本周日早上8時至晚上11時，雞排領取時間則為本周末（19、20日）兩天，每間店數量有限、送完為止。

除了免費雞排，18日晚上7時另將於巨城廣場舉辦「英雄之夜」選手見面會，林智堅、光復高中籃球隊12位球員與教練團將現身同歡。

市府指出，為慶祝冠軍賽得分59分，現場將限量開放59組民眾排隊合影，合影號碼牌於下午4時30分於會場發放，現場也將送出「冠軍限定英雄海報」，數量有限，送完為止，也將加碼抽獎限量簽名球、簽名海報。