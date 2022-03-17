南投梅子節20日登場，舉辦手作脆梅體驗。（廖志晃攝）

今年梅子大豐收，歡迎體驗採果樂趣。（廖志晃攝）

信義鄉農會邀請古信維老師，指導鮮煮食教學。（廖志晃攝）

手作蔬食體驗，品嘗梅香風味。（廖志晃攝）

南投縣梅子產量居全國之冠，也是重要的綠金」產業，經過2年歉收，今年大豐收結果率達7成；南投梅子節以「春分一簍梅」為主題，將於20日在信義鄉農會登場，除了手作脆梅體驗，還有鮮煮食手作蔬食教學。

南投縣農業處長陳瑞慶表示，南投縣梅子栽培面積、產量都占全國青梅的1／3以上，主要產地包括占全縣6成的信義鄉，還有水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉，產期在3月中旬至5月初，加工製成脆梅、Q梅、紫蘇梅、梅醋、梅精等，近年已從生產、加工，發展到手作體驗經濟。

陳瑞慶指出，梅子是鹼性食品，能平衡人體的酸鹼值，也是最佳的保健農產品，梅子產季期間，各農會將到全國各地，舉辦食農教育─手作青梅體驗，歡迎民眾踴躍參加。

信義鄉長全志堅指出，前2年的梅子收成欠佳，今年則是大豐收，讓梅農都能增加收益，也歡迎大家到信義鄉體驗採梅、製梅的樂趣。

南投梅子節將於20日在梅子夢工廠開幕，除了傳統盛事手作青梅體驗，同時委請同德高中餐飲科師生，協助研發新式梅子輕食小點心，供參與民眾品嘗。

此外，民眾可以在梅子夢工廠，以優惠價格預購當令限定的「鮮脆梅」，後續製作完成後宅配到府；當日於梅子夢工廠購買1瓶「馬拉桑鳳梨釋迦小米風味酒」，任搭1瓶馬拉桑系列酒品，即贈送鳳梨釋迦鮮果1顆，數量有限，送完為止。

梅子夢工廠從3月20日到4月24日，每逢周六、日，舉辦「來去山上煮一餐」食農教育，由古信維老師現場教導手作鮮煮食。

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