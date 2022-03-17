日本福島外海16日晚間發生芮氏規模7.3強震，因日本東北為全球半導體上游原物料生產重鎮，引發市場關注。據TrendForce調查，目前僅鎧俠位於北上市的K1 Fab本季投產可能進一步下修，其餘記憶體或半導體業者則有部分進行機台檢查，整體並未造成太大影響。

記憶體方面，TrendForce指出，鎧俠（Kioxia）位於北上市的K1 Fab因震度達5級，地震發生時造成線上晶圓部份受損，目前已停機進行檢查。由於先前發生污染事件，K1 Fab首季產能已下修、約占今年產能8％。

由於後續可能仍有較強餘震，TrendForce認為，鎧俠K1 Fab未來一周的稼動率有可能採取緩慢恢復步驟，故對於K1 Fab本季的投產將進一步下修。其餘鎧俠工廠則不受影響，美光（Micron）廣島廠亦同。

觀察現貨市場價格，受鎧俠原物料汙染影響，推升記憶體現貨市場價格自2月起上漲，俄烏戰爭則未出現明顯漲跌波動，價格至昨夜福島地震後仍持穩。TrendForce表示，由於整體現貨需求依舊疲軟，使價格不易出現劇烈變動。

矽晶圓方面，SUMCO山形米澤廠、信越（Shin-Etsu）福島白河廠皆在此次福島強震的影響範圍內，震度皆為5級。由於長晶（Crystal Growth）過程中需要極高的穩定度，目前業者尚未公布其影響。

TrendForce表示，5級震度除了必須停機檢查外，機台與線上矽晶圓損害難免。不過，由於日本在311地震後，除了重分配生產規畫外，建物對於因應地震都有進行補強動作，整體損害可能較輕微。

晶圓代工方面，日本境內有聯電Fab12M、高塔（Tower）Uozu等2座12吋廠及Tonami、Arai等2座8吋廠，分別位於三重、富山、新瀉縣，震度落在1～3級，目前工廠皆正常運作中，影響不大。但IDM廠瑞薩（Renesas）那珂工廠因震度達5級，亦停機減產確認影響中。