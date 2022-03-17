竹南鎮君毅中學從1975年開始引進莒拳道入校，教導每屆國1新生學習莒拳強身，並舉行莒拳道比賽，歷時47年不輟，17日下午，適逢今年莒拳道比賽，參與的國1新生都得琢磨洗練一番，藉由競賽發揮團隊精神、展現班級合作無間的耐力與決心，爭取最高榮譽。
「嘿！颯！嘿！颯……」每年第2學期開學後，君毅中學校園裡就會傳出充滿朝氣與活力的殺聲，正是君毅國中部學生打莒拳的聲音。
1960年代，台灣引進韓國跆拳道於國軍施教，改名為「莒拳」，取其「勿忘在莒」的精神，在一代又一代的傳承下，愈來愈多人出來教學推廣莒拳道，也形成現在跆拳道的流行，君毅中學就從1975年開始將莒拳帶入學校，讓國1新生都有機會學習莒拳強身。
君毅中學舉辦班際莒拳道競賽，就是希望學生經由學習及參與競賽中，可以端正體態、健體修心，並經由團練的協調配合過程中，增強體質及精神文化，培養心智毅力，尋求積極上進，獲得正能量，藉由活動培育出充滿自信樂觀的性格特徵。
君毅幸福工程2.0體現全人教育，從大腦科學出發，落實運動健身、健腦，也能使心情愉悅，情緒穩定，有助於學生學習；除了辦理莒拳道比賽，更推動SH150活動(S代表Sports，H代表Health，「150」指每週運動150分鐘以上)，培育學生養成運動習慣，透過路跑、健走、各式球類、體育競賽…等，達到身心靈平衡。
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