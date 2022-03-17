大陸新生代女星劉浩存甜美外貌加上清秀氣質，學生時期參加張藝謀電影海選脫穎而出，沒正式出道就已拍了名導張藝謀2部作品，外界也將她封為「最美謀女郎」；近期人氣男星鄧倫被爆逃稅遭全面封殺引起熱議，有網友找到劉浩存分享過張藝謀警告她2件事不能做「逃稅和吸毒」，意外適用在所有藝人身上，大讚是「至理名言」。

日前大陸一線小生鄧倫因為逃漏稅，被追討加罰款人民幣1.06億元（約新台幣4.7億元），所有平台帳號一夕間全被關閉，曾演出的戲劇作品畫面也被刪光，彷彿在演藝圈蒸發；近年來大陸官方嚴格整治演藝圈逃稅歪風，有許多大咖藝人從天堂跌落，像是范冰冰、鄭爽和網紅一姐薇婭等。

大導演張藝謀曾警告劉浩存千萬不要逃漏稅和吸毒。(圖/ 取自中時資料庫)

而近日被譽為「最美謀女郎」的劉浩存過去一段訪問引起網友熱烈討論，她說張藝謀導演是她的導師也是伯樂，更是開啟她電影表演的引路人，非常感謝張藝謀導演；更透露張藝謀導演給自己未來發展的建議，「他讓我永遠不要逃稅、漏稅，不要吸毒，我記得很清楚」。

網友們大讚張藝謀導演很有遠見，儘管他叮嚀的事情很基本又簡單，但有些明星紅了之後，卻忘記每個人的本份，更大讚這些話不只可以說給劉浩存聽，也適用所有人，根本就是「至理名言」，並認為從中看出張藝謀有多疼劉浩存，不僅是力捧，還很注意她的品性。

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