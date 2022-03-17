俄羅斯因總統普丁下令攻打烏克蘭之後產生了巨變，最辛苦的莫過於是市井小民，外媒披露，當地物價大漲民眾紛紛搶購物資，多項進口物資通通上漲超過10%，其中電視機上漲20%，一些食品的成本也上漲15%~25%，甚至連大陸銀聯卡都因民眾搶辦而缺貨。

根據《金融時報》報導，俄羅斯物價大幅飆升，上週數據顯示，外國品牌製造的新車價格平均比 2 月份高出16%，其他包括電視機上漲20%、吸塵器漲17%、智慧型手機漲12%；部分食品的成本包括糖、香蕉和番茄則上漲超過15% 。

報導引述俄羅斯麵包師傅說法指出，蛋糕成本大幅升高，使用的比利時巧克力和法國可可價格上漲 25%，其他像是堅果、乳製品等價格也持續攀升。

此外，由於Visa、萬事達卡、西聯匯款、PayPal暫停俄國業務服務，造成當地銀行發放的銀行卡無法在境外和跨境支付時使用，這也導致大陸銀聯卡需求激增，民眾急於註冊大陸的銀聯支付系統，卻因卡片短缺要好幾週才能拿到。

俄羅斯總統普丁則公開承認西方制裁對經濟造成的痛苦，但堅稱俄羅斯能夠承受得住打擊。他表示，通膨和失業率將上升，承諾為有孩子的家庭提供支援。