《每日郵報》報導，車臣強人領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在網路上發布影片，他宣布已經率領車臣部隊抵達烏克蘭參戰，那些在保衛基輔的人「撐不了多久」，他們將被追捕擊殺。

在當地時間周日時，他聲稱已經到達基輔北邊的安托諾夫機場（Antonov Airport），並勸烏軍投降，他在網路上寫道:「前幾天我離你們這些基輔納粹大約20公里，現在我們更近了。」(The other day we were about 20km from you Kyiv Nazis and now we are even closer.)他威脅:「你們撐不了多久了，勸你們投降或站在我們這邊，不然你的結局就在眼前。」

不過，烏克蘭媒體稱，卡狄羅夫並不在基輔，他透過Telegram發布影片的同時，也洩漏自己其實是在車臣首府格羅茲尼（Grozny）。卡狄羅夫經常自稱是普丁的「步兵」，他一直聲稱，他參戰可以改變目前烏俄戰爭的情勢。據說卡狄羅夫率領了包含他兒子在內的10000名士兵，將加入俄對烏戰事。

專家表示，卡狄羅夫可以莫斯科的宣傳戰中發揮作用，他的影片及發言在社群媒體中廣為流傳。

卡狄羅夫也曾在13日在Telegram透露，他曾前往烏克蘭探視協助俄羅斯軍事行動的車臣士兵，但他的所在位置當時並沒有被證實。