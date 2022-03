《每日郵報》報導,車臣強人領袖卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)在網路上發布影片,他宣布已經率領車臣部隊抵達烏克蘭參戰,那些在保衛基輔的人「撐不了多久」,他們將被追捕擊殺。

在當地時間周日時,他聲稱已經到達基輔北邊的安托諾夫機場(Antonov Airport),並勸烏軍投降,他在網路上寫道:「前幾天我離你們這些基輔納粹大約20公里,現在我們更近了。」(The other day we were about 20km from you Kyiv Nazis and now we are even closer.)他威脅:「你們撐不了多久了,勸你們投降或站在我們這邊,不然你的結局就在眼前。」

不過,烏克蘭媒體稱,卡狄羅夫並不在基輔,他透過Telegram發布影片的同時,也洩漏自己其實是在車臣首府格羅茲尼(Grozny)。卡狄羅夫經常自稱是普丁的「步兵」,他一直聲稱,他參戰可以改變目前烏俄戰爭的情勢。據說卡狄羅夫率領了包含他兒子在內的10000名士兵,將加入俄對烏戰事。

專家表示,卡狄羅夫可以莫斯科的宣傳戰中發揮作用,他的影片及發言在社群媒體中廣為流傳。

卡狄羅夫也曾在13日在Telegram透露,他曾前往烏克蘭探視協助俄羅斯軍事行動的車臣士兵,但他的所在位置當時並沒有被證實。